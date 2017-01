Copetti fue podio para Argentina

Buenos Aires.- Pablo Copetti, tras 9 mil kilómetros de competencia y recorrer los duros caminos de tres países, no sólo llegó a la meta final sino que se convirtió en el único argentino en hacer podio en el Dakar.

El cordobés, radicado en la cordillerana San Martín de los Andes, logró el tercer puesto de la general en cuatriciclos después de completar la última etapa que unió la ciudad de Río Cuarto con la capital del país.

Con el Yamaha, cuyo motor preparó el equipo de Oreste Berta, Copetti tuvo un rally con altibajos, comenzando bien en los primeros tramos entre Paraguay y Chaco, incluso ganando una de ellas, y luego complicado como la mayoría en tierras bolivianas y el noroeste argentino.

Ya en Cuyo, y tras la suspensión de la etapa por el alud en Jujuy, el piloto logró recuperar terreno y de esta forma escaló posiciones en la general, pasando de la sexta ubicación a la cuarta. Recién en la antepenúltima etapa alcanzó la tercera posición, la que defendió hasta la llegada en Buenos Aires.

El ruso Sergey Karyakin (Yamaha Raptor 700) se convirtió en el nuevo campeón de la categoría, seguido por el chileno Ignacio Casale. El piloto local, en tanto, quedó a una diferencia de 4 horas 20 minutos del líder.

Copetti, quien corre el Dakar desde 2010, solamente había terminado en 2011 en el quinto lugar, por lo que este tercer sitio es un trofeo más que merecido a su perseverancia en el rally, al que considera “una filosofía de vida”. Un mes antes del inicio de la competencia se había operado y no estaba decidido a correrlo, pero finalmente encaró el desafío y alcanzó el resultado soñado. No sólo finalizar, sino hacer podio.

Consiguió su mejor resultado desde 2010, cuando corrió su primer Dakar. En 2011 había terminado 5º.

"No sé de dónde saqué fuerzas en este Dakar. No siento al dedo y no lo puedo mover y la mano izquierda está destrozada. Por suerte el quad me acompañó”.Pablo Copetti. Corrió con la mano derecha con 7 tornillos y una placa de titanio.

8 etapas lo tuvieron como protagonista a Copetti.

De las 12 etapas disputadas, el piloto local sólo logró ganar la segunda entre Resistencia y Tucumán. En tres ocasiones fue tercero y en otras tantas, cuarto.

Final electrizante

En autos, el francés Stephane Peterhansel (Peugeot) ganó el Dakar al imponerse en la clasificación general a su compañero Sebastien Loeb.

El hombre más ganador de la historia del Dakar, seis veces en moto y ahora siete en coches, se quedó con la novena edición sudamericana con un tiempo de 28h 49m 30s en las 10 etapas disputadas, registro con el que relegó por cinco minutos a Loeb, quien selló así su tercera participación en el rally.

La rionegrina Alicia Reina una vez más, a pesar de distintos inconvenientes, logró llegar a la meta final en la posición 40.

En motos, el británico Sam Sunderland (KTM) terminó por primera vez la competencia y se llevó el título. En camiones, ganó el ruso Eduard Nikolaev. El Coyote Villagra finalizó cuarto en su primera experiencia con los pesos pesados.