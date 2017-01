Buenos Aires

Parecía que la ausencia de los hermanos Patronelli (ganadores entre ambos de cinco de las ocho ediciones disputadas en Sudamérica) y de Jeremías González Ferioli (5° el año pasado, y 2° en 2015) iba a complicar el panorama de los argentinos en los cuatriciclos, la categoría que más alegrías le dio al país.

Sin embargo, el neuquino Pablo Copetti parece tomar la posta, ya que ayer se quedó con la 2ª etapa que unió Resistencia con San Miguel de Tucumán (803 km y especial de 275) para ser el primer criollo en ganar una prueba en la presente edición del Rally Dakar. Y por el 4º puesto del lunes, lidera la clasificación general, siendo así el primer piloto local en ostentar ese logro.

La lucha por el triunfo estuvo más que reñida. El hombre que nació en Córdoba y está radicado en San Martín de los Andes tras quedar 3° en el primer Way Point (WP; de control vía GPS), fue achicando la distancia con la punta para arribar 2° al primer CP (Control de Paso; manual); a más de 1’ del paraguayo, Copetti tomó la delantera en el siguiente control, que se encontraba en la mitad de la especial.

La distancia de 45 segundos que marcó el líder sobre Sanabria parecía esfumarse tras el último CP producto de que el neuquino no registró pasó por allí.

Sin embargo, llegó a la meta y terminó estableciendo una ventaja de 1m 59s con su escolta, lo que le permitió además acceder al liderazgo de la clasificación general. “Fue una etapa con mucho barro, mucho fesh-fesh. Había que correrla de manera inteligente. Me costó mucho superar a Medeiros, pero ya después de superarlo hicimos un buen ritmo. La idea no era ganar la etapa, porque no quería abrir mañana en Tafi del Valle, pero bueno, el corazón pudo más”, destacó el corredor, que buscará finalizar su 2° Dakar en su séptima participación (ver recuadro).

Lo siguen de cerca

Completó el podio el francés Axel Dutrie (Yamaha), mientras que el chileno Ignacio Casale (Yamaha), candidato a la victoria, finalizó 4°. Marcelo Medeiros (Yamaha), vencedor del parcial del día de ayer, fue 5°. Dos candidatos a la victoria que no la vienen teniendo fácil son Josef Machacek y Rafal Sonik, que por el momento quedaron 14° y 16° respectivamente en el tramo.

En la general manda Copetti con un tiempo de 3h 49m 06s seguido por Medeiros a 4m 20s y Dutrie a 5m 41s.

Loeb y el campeón Price marcaron el ritmo

Tucumán

Además de Copetti, la segunda etapa del Dakar 2017 tuvo como grandes ganadores al francés Sebastien Loeb (Peugeot) en coches y el australiano Tobby Price en motos, último campeón en esa categoría.

En una etapa que se caracterizó por ser la más veloz de lo que va de competencia, Loeb se convirtió en nuevo líder de la general. El francés reconoció que llegó hasta los 200 kilómetros por hora y ganó la etapa con un tiempo 2h 06m 55s, que le sirvió para aventajar por 1m 23s al segundo, el qatarí Nasser Al Attiyah (Toyota), vencedor de la primera jornada.

En motos, Price (KTM) también aprovechó para acelerar al máximo y aventajó a su compañero, el austríaco Mathias Walkner, y al portugués Paulo Gonçalves (Honda). La general tiene como líder a Price, segundo a Goncalves y tercero a Sunderland.

Por su parte, la rionegrina Alicia Reina (Toyota) en autos quedó 60ª en la etapa y así mantuvo el mismo tiempo en la general.

En camiones, el ganador de la segunda etapa fue el holandés Martín Van Den Brink, quien además lidera las posiciones. En la nueva categoría UTV venció el chino Mao Ruijin.

CIFRAS

780 kilómetros tendrá la tercera etapa del rally. La competencia seguirá en su tercer día por suelo argentino uniendo San Miguel de Tucumán con San Salvador de Jujuy, en un recorrido de 780 km y una prueba especial de 364 km.

1ª vez que un piloto local lidera la general. Pablo Copetti, con su triunfo de ayer y el cuarto puesto de la primera etapa, lidera la tabla general en cuatriciclos siendo así el primer neuquino en alcanzar ese logro en el Rally Dakar.