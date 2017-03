El músico Gustavo Cordera pidió hoy ser sobreseído en la causa en su contra por "instigación a cometer delito" a raíz de sus dichos sobre las mujeres y la violación en agosto pasado, negó haber cometido algún delito y sostuvo que "fue malinterpretado" y que es "un rockero transgresor", en el escrito presentado en su declaración indagatoria ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

"No he cometido ningún delito, seguramente no transmití bien mi mensaje porque no fue comprendido", sostuvo el músico en el escrito, donde además se quejó por "los perjuicios en su carrera y económicos que le ocasionó la imputación en su contra", según informaron fuentes judiciales.

Cordera arribó a los Tribunales Federales de Retiro pasadas las 10.30 e ingresó al juzgado del tercer piso para ser indagado a raíz de sus dichos durante una charla en una escuela de periodismo, en la que aludió a las mujeres y la violación, el 6 de agosto pasado.

Cordera recordó que se lo invitó a una "charla informal" y que cuando promediaba el encuentro buscó ser "provocativo" para despertar el interés de los alumnos y hacerlos "distenderse".