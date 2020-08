Córdoba: queman la camioneta a un sospechoso de Covid-19

incend8_1_1596386056.jpg

Todo comenzó cuando, hace unos días, Gilabert se enteró de que uno de sus contactos era a su vez contacto de un paciente que había dado positivo en un test de Covid-19 de una clínica privada de Carlos Paz, Córdoba. Finalmente, la contraprueba realizada por el Laboratorio Central de la Provincia, dio negativa. Pero lo mismo el rumor circuló por su localidad y recibió llamadas telefónicas preguntándole qué es lo que había sucedido.

Lo cierto es que cuando Gilabert se enteró de la posibilidad de haber estado en contacto con el virus, inmdiatamente dejó de trabajar y se aisló en su departamento. “Mi madre me dejaba leña en la puerta porque estos días estuvo muy frío en la zona”, contó a la prensa y también expresó que no sabe cómo se filtró el rumor de que tuviera Covid-19 ni tampoco entiende porqué se ensañaron con él.

“Cuando decidí aislarme, en esos días recibí algunas llamadas preguntando qué pasaba. Les expliqué a todos que había dado negativo el test de Covid-19 de la persona con la que había tenido contacto, pero igualmente me quemaron la camioneta”, relató para luego agregar, “me desperté porque escuché gritos de la vecina. Vivimos en un terreno con cuatro casas, somos todos parientes. Le gritaron a mi hermano que se querían meter en su casa. Cuando salí me encontré con la camioneta en la vereda prendida fuego”, agregó Emanuel.

Gilabert explica que por esta maldad incomprensible se quedó sin su camioneta que es su principal herramienta de trabajo. “Tuve contacto por mi trabajo con un sospechoso de Covid-19. Era contacto de contacto. Me dijeron que no era necesario que me aislara y que tenía que esperar que a mi contacto le hicieran el hisopado y le dio negativo. Lo mismo me encerré por las dudas en mi departamento. No sé cómo se pueden haber enterado. No dijimos nada, le conté sólo a mi familia y a la gente del trabajo. Se empezó a correr la bola. Nos llamaban por teléfono pero a todos les explicábamos que los contactos habían salido negativo”.

Lo cierto es que ahora, Emanuel no sabe si es mejor toparse con el Covid-19 que con gente que piensa de esta forma. “Mi reflexión es que no sabés si hay que ser consciente y aislarte o salir y no decirle nada a nadie. Porque de esta forma o te mata el Covid-19 o te mata la gente mal intencionada”, expresó en referencia a los vecinos de Villa Santa Cruz de Lago, Córdoba que le quemaron la camioneta.