Cormillot se defendió: "Maxi fue el que cortó el tratamiento"

“El viernes estuve hablando acerca de Maxi en Malvinas (por el Centro Municipal de Obesidad y Enfermedades Metabólicas, al que Oliva ingresó en febrero de 2017, luego de una fuerte recaída). Le pregunté a una responsable del centro. No recordaba bien cuándo era la última vez que había estado internado y pidió irse a la casa. Y después, cuando tenía que venir, pedía la ambulancia y no venía”, agregó sobre el ex participante que en 2006 llegó al ciclo con 215 kilos, y se consagró campeón tras haber bajado 100, aunque su balanza llegó a marcar 400 a partir de varias recaídas.

“La solución hubiera sido llegar a la cirugía (gástrica), pero las veces que se lo evaluó, su peso estaba muy alto. Y como no era muy consecuente con el tratamiento, ningún cirujano se animó a operarlo”, explicó.

“Siempre que se muere un paciente es un dolor grande, un nuevo duelo. Pero al mismo tiempo uno sabe que este tipo de pacientes es de altísimo riesgo. Hay toda una movida de que no hay por qué estar en contra de la gordura, que hay que aceptarla. Y es una pavada”, setenció.

Sin miedo a los pases de factura

El especialista en nutrición señaló que no le tema a las críticas que puedan salpicar su imagen y responsabilizarlo por la muerte de Maxi. “¿Por qué se muere un paciente de 400 kilos? ¿Cuál es la crítica? En el mundo de las fake news pueden aparecer comentarios negativos sobre cualquier persona, sea real o no. Y es como que vos le digas a un cardiólogo después de que se le murió un paciente: “¿Tiene miedo de que le llegue algún comentario negativo?”. Y… si lo atendió mal, por ahí sí; pero si lo atendió bien, no”, manifestó.

“Nosotros lo atendimos según nuestra mejor práctica. Después, puede aparecer alguien que busque un título. Pero las personas con un gran sobrepeso se mueren más fácilmente que las que tienen un peso adecuado”, señaló.

El dolor de Doman: “Era un tipo que luchaba mucho”

Fabián Doman fue otra figura de Cuestión de peso que manifestó su pesar por el fallecimiento de Maximiliano Oliva. “Me entristece mucho lo de Maxi, por él, por su familia. Me acuerdo que en el programa trajimos a todos los colaboradores que hicieron posible que se pudiera hacer el traslado”, dijo el conductor que estaba al frente del envío cuando el ex participante decidió volver al ciclo y retomar su tratamiento en medio de un gigantesco operativo que demandó la participación de bomberos, Defensa Civil y un cuerpo médico para lograr sacarlo de su casa de Lomas del Mirador.

Tras aclarar que tras la finalización del programa no volvió a tener contacto con Maxi, Doman lo recordó como “un tipo que luchaba mucho”. “Me acuerdo los sacrificios enormes que hacía por la hija, de haber charlado con ella. Nos habíamos hecho la promesa que pudiera festejar con la hija su cumpleaños. Es un dolor muy grande, la obesidad le ganó”, lamentó. “CDP es un programa que tendría que estar obligatoriamente en la pantalla de la TV Pública, porque cumple un rol social”, remarcó.

