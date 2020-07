Coronavirus: con 16 nuevas muertes son 1523 las víctimas

En dicho reporte, Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud, destacó que, a lo largo del país, solo La Pampa no ha registrado casos en los últimos siete días. Además, Catamarca, que no registraba contagios, le ha tocado encender sus alarmas por los primeros casos. Con esta información, ya no quedan jurisdicciones sin contagios.