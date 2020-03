Finalmente, Pezzella señaló: "Seguro esto dentro de poco será otra historia para contar. Cuiden su salud y de sus personas cercanas. Un abrazo".

A primera hora de hoy el club toscano había señalado en su cuenta oficial de Twitter: "Fiorentina anuncia que, tras la positividad de coronavirus-COVID-19 por Dusan Vlahovic, en presencia de algunos síntomas, los jugadores Patrick Cutrone y German Pezzella y el fisioterapeuta Stefano Dainelli han tenido un resultado positivo. Todos gozan de buena salud en su casa de Florencia”.

Como es de público conocimiento, después de los estudios realizados, producto de dos días con algún síntoma, me confirmaron que tengo COVID-19. Los síntomas desaparecieron y estoy en mi casa siguiendo con los procedimientos indicados por el departamento de sanidad de mi club. Seguro esto dentro de poco será otra historia para contar. Cuiden de su salud y de sus personas cercanas. Un abrazo. // Come sanno, dopo gli studi effettuati, prodotto di due giorni con alcuni sintomi, mi hanno confermato che ho COVID-19. I sintomi sono scomparsi e sono a casa seguendo le procedure indicate dal dipartimento sanitario del mio club. Sicuramente questa sarà presto un'altra storia da raccontare. Abbi cura della tua salute e di chi ti è vicino. Un abbraccio