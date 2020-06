Coronavirus: ya no hace falta tener fiebre para ser caso sospechoso

A partir de ahora no hará falta tener fiebre para encuadrar en un posible caso de contagio ya que la consideración de caso sospechoso implica dos o más síntomas, entre los que se incluye "tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico”. Fiebre mayor a 37.5 Cº es otro síntoma que se tendrá en cuenta pero no de forma excluyente. Es decir que si una persona tiene dos de esos síntomas, como por ejemplo tos y dolor de garganta, pero no tiene fiebre, entra como caso sospechoso.