Coronel: "Siempre tuve ganas de volver a dirigir"

Neuquén.- Uno de los entrenadores más destacados en el plano local el último tiempo volverá al ruedo en 2017. Luego de un segundo semestre alejado de las canchas, Gustavo Coronel se pondrá nuevamente el buzo de DT, esta vez a las órdenes del primer equipo de Patagonia que se desempeña en la liga local. Seguramente será un gran salto de calidad para el club de la capital neuquina que aspira a seguir creciendo de la mano de Coronel.

“Hace mucho tiempo que no dirijo Lifune, pero tengo la experiencia de haberla dirigido en el pasado. Es un desafío importante. Siempre tuve ganas de volver a trabajar en el fútbol, sólo había que esperar el momento justo. Por suerte pudimos llegar a un acuerdo y esperamos que salga de la mejor manera”, expresó el DT a sólo un día de la presentación formal con su nuevo equipo.

Coronel estará acompañado del preparador físico Gastón Courtis, con quien ya había trabajado en una de sus etapas en el Rojo, además de David Durán y Ariel Ortiz, que estuvieron a cargo de la primera del Naranja en el último torneo. “Como vamos a hacer un cuerpo técnico amplio, la idea es trabajar de forma conjunta con los entrenadores de inferiores. Vamos a ir sacando más conclusiones a medida que pasen estos días. Mañana (por hoy) vamos a presentarnos a los jugadores”, agregó el nuevo DT.

Durante estos seis meses el nombre de Gustavo Coronel sonó fuerte para dirigir en algunos clubes de la región, en torneos federales, pero finalmente terminó recalando en el club capitalino. “Tuve otras propuestas pero no voy a dar nombres de equipos porque no acepté y no queda bien”, aseguró. Así, el Naranja abrochó a un DT de lujo que sin duda lo ayudará a dar un salto de calidad en la liga.

“Hace mucho tiempo que no dirijo Lifune, pero tengo la experiencia de haberla dirigido en el pasado. Por suerte pudimos llegar a un acuerdo con la gente de Patagonia y esperamos que sea lo mejor”. Gustavo Coronel. Nuevo DT de Patagonia

10 años pasaron desde el debut de Coronel como DT. Con Independiente ya fue campeón de Lifune.