Corre para que los pueblos originarios tengan agua

“Viniendo aquí pensé que todo era genial, pero se me rompió el pequeño cuento de hadas”, contó Hasan, quien el 10 de abril comenzó con acto solidario con el fin de recaudar fondos y de que la gente tome conciencia: decidió correr 50 kilómetros por día hasta abarcar los 4300 que separan Vancouver de Ottawa. ¿El objetivo? Reclamar dignidad para las comunidades indígenas de Canadá que sufren la crisis del agua. Desde hace décadas, los pueblos de la reserva de Grassy Narrows First Nations, localidad al suroeste de Ontario, no tienen agua potable luego de que una fábrica vertiera químicos a los lagos. El problema afecta a varias comunidades, por eso Hasan fundó Acceso a Agua Limpia, una organización dedicada a intentar solucionar las necesidades de los pueblos originarios.