Correa: "Los médicos me mintieron para que me operara el corazón"

"Estaba con mi representante para hacerme la revisación médica y ya firmar el contrato con el Atlético, pero los médicos notaron que había algo raro y me dijeron que me tenía que operar del corazón”, arrancó en una entrevista con Página 12.

Y continuó: "En lo primero que pensé en ese momento fue que no quería porque mi deseo era jugar la semifinal de la Copa Libertadores con San Lorenzo. Es que nos había costado tanto llegar ahí que me hacía mucha ilusión jugarla. Pero después en frío decidimos que lo mejor era operarme, porque era chico y la recuperación iba a ser buena y así fue. Pero me dolió mucho no haber jugado esos partidos".

Pero la desilusión de Correa llegó luego de la operación, cuando descubrió que en realidad estuvo muy cerca de tener que retirarse del fútbol profesional: "Lo primero que pregunté cuando me lo dijeron era si podía seguir jugando. Los médicos me dijeron que todo iba a ir bien y que no había riesgo de no volver a jugar. Pero me habían mentido, para que me operaran. Luego me confesaron, después de la operación, me lo dijeron. Por suerte todo salió bien".

"La cicatriz en el pecho ya es parte mía. No estoy todo el tiempo diciendo "mira por lo que pasé". No me gusta ese rol. Fue algo que viví y por suerte pude superarlo. Nada más que eso. Ya estoy acostumbrado a que esa cicatriz sea parte mía", cerró.