Corruptour, el nuevo bus del Distrito Federal

A partir del domingo 5 de febrero, la Ciudad de México contará con un nuevo atractivo: el Corruptour, un paseo “turístico” en un viejo autobús escolar descapotable donde los pasajeros recorrerán diez puntos de la capital que son emblema de los peores escándalos de la corrupción en México.

Es un recorrido totalmente opuesto a los lugares recreativos que autobuses escolares o turísticos suelen visitar en la ciudad, pero en este caso están unidos por un mismo tema: la corrupción.

“Es una decidida apuesta para que no nos metan el miedo de que ni siquiera de temas de corrupción podemos hablar y discutir en sociedad”, dijo Miguel Pulido, uno de los organizadores del Corruptour, iniciativa ciudadana que nació en 2016 en Monterrey, Nuevo León.

El Corruptour dio su primer recorrido en la Ciudad de México el último domingo, con invitados especiales y representantes de la prensa, quienes antes de subirse al autobús tuvieron un picnic en el bosque de Chapultepec.

Los diez puntos emblemáticos programados para el recorrido fueron: la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto; Estela de Luz; el edificio del IMSS; Reforma 222 (sede de las oficinas de OHL); el antimonumento a los 43 estudiantes de Ayotzinapa; la Secretaría de Gobernación, la estación del Metro Balderas, la sede de la PGJDF, Televisa Chapultepec y el Senado de la República.

Sobre el primer punto a visitar (la Casa Blanca), los organizadores hicieron un cambio de último momento, por lo que sólo se habló del caso pero no se visitó el lugar por cuestiones de “tráfico” y “tiempo”.

Además de visitar los puntos emblemáticos escogidos, el Corruptour ofrece información histórica de los inmuebles visitados y una breve reseña de los actos de corrupción allí cometidos. Todo a través de la voz grabada de dos personajes ficticios de la CDMX: Positivo y Negativo.

Son dos personajes que representan el sentir del pueblo mexicano y que lo hacen de una forma cómica y amena, aunque siempre respaldados de datos duros e investigaciones oficiales.

La idea original de los organizadores es que todos los pobladores tengan armas para informarse sobre la corrupción, y que así no avance. En Twitter son @corruptour.

