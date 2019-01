Buenos Aires. Mel Von Tesse, una de las participantes de Corte y Confección, se defendió de hacer trampa y quiso abanandonar el reality. “No quería venir porque me acusaron de algo que no hice. No hice trampa y acá hay un montón de gente que hizo trampa. Hubo quienes terminaron los tocados fuera de tiempo, hay otros que no saben hacer moldes y coser y recibieron ayuda”, sostuvo Mel.