Coscu hizo una campaña para que el Huevo Acuña llegue al millón de seguidores y cumplió

Coscu y Momo hacen campaña para que el Huevo Acuña llegue a un millón de seguidores en Instagram.mp4

"No puede ser que el Huevo, siendo vertebra del equipo, no tenga un palo de seguidores. Tiene que tener tres palos, mínimo. Amigos, si no fuera por el Huevo, se nos hubieran complicado muchísimos partidos. Es un tipo con muy poco marketing, infravalorado y fundamental en el equipo", añadió a continuación Gerónimo "Momo" Benavídez, otro de los streamers más famosos del país.

En menos de 24 horas, la comunidad cumplió con el pedido de Coscu. El futbolista neuquino alcanzó el millón de seguidores en su cuenta de Instagram y los números no paran de crecer. "La comunidad se hizo presente, pa. Rompete dos casacas para sortear 'Huevix'", le solicitó el youtuber al soldado de la Scaloneta. ¿Cumplirá?