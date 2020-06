Costanzo: "Hubiese sido más fácil mi etapa en River si yo hablaba"

“No creo que me haya ido mal en River, porque tuve la suerte de jugar más de 100 partidos en el club (120) y ganar campeonatos (3). Me hubiese gustado irme de una mejor manera, pero en el fútbol no siempre se dan las cosas como uno quiere. Creo que el hincha nunca me terminó de conocer. El hecho de no haber hablado y no haberme podido defender ante críticas que me parece que fueron excesivas, tal vez dieron la percepción de una persona que no soy”, expresó el arquero que se retiró en el 2017 en el fútbol chileno.

Costanzo, que de joven tenía la ilusión de ser médico como su padre, ginecólogo en Río Cuarto, fue autocrítico y sostuvo que el clima enrarecido y hostil hacia su persona, de alguna él tuvo algo que ver.

“Está claro que todo eso, en parte, lo generé yo, pero nunca me interesó defenderme ni que se supiera quién era yo, por eso no di notas. Hoy le preguntás a un hincha cómo soy y creo que no me conocen la voz. Se acordarán de los errores y seguramente recibiré más críticas que halagos. Yo quería ser el arquero de River porque lo disfrutaba, porque venía de las inferiores y había vivido 3 años en el club, pero nunca me gustó todo lo que venía en el combo de ser arquero de River. Muchos años después, con otra madurez y otra perspectiva, decís: "Puta, ahora me doy cuenta por qué me hacían mierda, era más fácil hacerme mierda que hablar bien". La verdad es no quería ser parte del juego, de cierta manera me protegía a mí y a mi círculo más cercano no entrando, pero sin dudas hubiese sido más fácil entrar en el juego y no me hubieran pegado tanto como me pegaron”, analizó.

image.png

Pero Costanzo, aclaró que no se arrepiente. “Siempre me preguntaban si yo me había peleado con algún periodista, por cómo me castigaban, y la verdad es que no tuve absolutamente nada. Yo salía del entrenamiento y saludaba, por ahí alguno me venía a pedir una nota y le contestaba que no de la mejor manera. Estaba en mi derecho y no me arrepiento. Ahora, si me preguntás: ¿Hubiese sido más fácil mi etapa en River si yo hablaba?. La respuesta es sí. En cierto punto era consciente de eso, pero parte de mi personalidad era construirme una coraza. O sea: yo quería ser el arquero de River, pero estar exento de lo que implicaba ser el arquero de River. No me gustaba contar cosas de mí, no me gustaba la exposición pública ni que me reconocieran por la calle. Iba a un boliche y quería hacer la cola como todos. Y ojo: sabía lo que era River, eh. No es que llegué de un club chico. No, yo me crié desde los 15 años en River”.

Actualmente, el ex arquero de la Selección Nacional, también tiene un emprendimiento en el que fabrica guantes para guardameta profesionales, pero de menor costo. Una iniciativa que valora mucho y además, le ha ido muy bien.

“Mi intención era hacer un guante a mitad de precio, así que averigüé y distintos proveedores de Pakistán me fueron mandando sus látex para que los analizara. Dibujé el guante que me gustaba y los fui probando en los entrenamientos. Así nació Volk, que viene de Folk, que en alemán es ‘pueblo’”, explicó.