Moya: "Sueño con una revancha más adelante en River"

“Vuelvo ahora a River, tengo contrato hasta diciembre de este año y me llamaron para ofrecerme renovar hasta 2022. Tengo que ver todo tranquilo y lo mas probable es que renueve. Me van llegando propuestas, algunas del exterior, que tengo que analizar”, explica Moyita desde Buenos Aires, donde pasa la cuarentena con su novia y se entrena dentro de sus posibilidades y en un contexto particular.

Más allá de la posible extensión del vínculo con el Millo, tiene en claro que no se quedará en Núñez pues hoy en el plantel que conduce Gallardo no tendría espacio. “Lo mas probable es que vuelva a salir a préstamo, porque quiero tener continuidad y no estar estancado. Más a mi edad que necesito demostrar mi talento y en River por ahí es mas difícil porque compra jugadores todos los mercados de pases y quedás tapado. Hay chicos de mi edad jugando en la Reserva pero no es lo que busco, eso ya pasó para mí y necesito jugar en Primera sea el equipo que sea”, confiesa el creativo jugador oriundo de Centenario.

Consultado sobre qué le faltó en el Taladro para aprovechar mejor la oportunidad, dijo: “Mi paso por ese club no fue como lo esperaba. En mi mejor momento, era titular, tuve un desgarro y después hubo que empezar de cero otra vez. Con Crespo, quien fue el que me llamo tenía más rodaje, después cambió el DT (llegó Falcioni) y no fue lo mismo, jugaba a otra cosa, más defensivo. Sentía que por más que la rompiera en todos los entrenamientos no iba a jugar. Igual me ayudó la experiencia a madurar, ahora estoy muy tranquilo orando porque sé que se viene algo mejor mejor”

A pesar de que Napoleón hoy se inclina por otras figuras en su puesto, Mati siempre le estará agradecido al gran DT. Y hasta sueña con tener desquite en el club de sus amores. "A Gallardo siempre le voy a estar agradecido. Fue el que me hizo debutar en Primera y me dio minutos. Ojalá algún día tenga revancha en el Millonario”, admite.

Extraña su querida Neuquén

En otro pasaje de la charla, Moya, quien hizo inferiores en Pillmatum aseguró: “La familia y mi ciudad, Centenario, se extrañan , estoy desde comienzo de año en Buenos Aires y me gustaría poder ir lo antes posible. Un saludo para todos y cuidense mucho”.

¡Vos también pibe, que acá te esperan con los brazos abiertos!. Como River para renovar contrato hasta 2022.