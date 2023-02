Coti de Gran Hermano mostró el jugado tatuaje que se hizo por el Conejo

La correntina alcanzó un pico de fama impensado luego de participar en el reality más famoso de la Argentina. Fue la participante más influyente y comentada durante y después de ser eliminada de la edición actual. Y, ante esto, los programas se pelean por tener su palabra.

coti-tatuaje-gran-hermano-1.png El nuevo tatuaje de Coti de Gran Hermano que le dedicó al Conejo.

Mientras tenían una charla casual, alejada de todos los problemas que engloban al programa que conduce Santiago del Moro, la joven reveló que tenía 23 tatuajes en su cuerpo. Cada uno representaba algo importante en su vida y el más nuevo que tiene un significado especial.

Pía Shaw fue la que la interrumpió y la ayudó a contar su nueva historia: “Tenés 23 tatuajes, y viniste con 3 tatuajes nuevos. Me extraña que no haya uno en homenaje al Cone”. Y allí, inesperadamente, la rubia le contestó: “Sí, hay y dice en inglés: ‘No te voy a soltar la mano’. Es la primera vez que lo digo, porque nadie lo sabía”. ¡Sorpresa y media!

En ese momento mostró la parte trasera de una de sus piernas y se pudo leer la frase “I will not let go of your hand”. Lo único que no contó es si el cordobés está al tanto de la dedicatoria que le hizo o si se estaba enterando a través de la televisión.

Por último, le preguntaron qué haría en el caso de que la pareja se disorviera, algo común en estos días, más cuando el amor llegó tras poco tiempo de conocerse en un reality: “Si nos llegamos a pelear, ojalá que no, de igual manera me marcó mucho, no me lo taparía”.