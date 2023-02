Nacho de Gran Hermano reveló por qué no se banca a Coti

videoplayback (2).mp4 La pelea de Coti y Nacho por el queso rallado en Gran Hermano

Justamente reveló que fue con la correntina con quien tuvo las peleas más fuertes, y recordó la curiosa escena donde ambos se enfrentaron de manera muy dura por el uso que ella le daba al queso rallado en las comidas.

El participante arrancó diciendo: “Yo me pelee con Maxi, con Alfa, con Coti... Con Romi - Y después nadie más- ¡Peleas, peleas, con Coti, con Coti y con Coti”.

En cuanto a dicha pelea entre los dos, reveló precisamente cual fue su molestia: “no fue por el queso rallado, sino por la comida en sí. Fue una discusión a los gritos, pero fue porque yo le estaba diciendo que, si tenemos X cantidad de queso para todos, Coti no puede dejar un poco para todos y la mayor cantidad para ella sola”.

“Ella me decía que estaba bien porque ella en su casa lo hacía así, pero lo decía, ¡Bueno, esta no es tu casa! Entonces no podés hacer eso”, agregó.

Continuó relatando la historia y contó: “En un momento le digo, Coti, somos 14 personas y me dice: ‘No somos 14, somos 13. No sabés ni cuántos somos’ ¡No, ahí me recalenté! fijate de lo que se agarró para discutir...”

Por último, también dijo su versión de como fue el desenlace de la pelea: “No te das cuenta de que sos una egoísta, una caprichosa. Cerré la puerta, me fui para dentro y siguió en la cocina”.