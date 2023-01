Coti tras ser expulsada de Gran Hermano: "Estoy orgullosa de mi juego"

Del Moro se mostró sorprendido por su rápida salida y de hecho aprovechó para elogiar sus estrategias dentro de la competencia. "Creo que no pude explicarle a la gente todo lo que estaba haciendo. En las nominaciones no expliqué el juego detrás, y entró una pelotita diciendo que había una jugada para sacar a Julieta cuando no fue así" , dijo la joven que se convirtió en la décima expulsada.

"¿En qué te basaste para ir en contra del grupo que te bancaba y festejar en cámara?", le preguntó el conductor a Constanza. "Pasa que desde el día uno dije que vine a jugar. Si bien te encariñás con gente, yo iba a jugar sí o sí y lo tenía en mente. A las chicas les dije 'vamos juntas' y cuando hice la espontánea fue porque creía que ellas no tenían tanta gente", sostuvo la correntina.

Sobre su relación con Alexis, el cordobés, la joven aseguró que su estrategia fue acercarse a él para evitar que “los monitos” la eliminaran en las primeras galas y finalmente se enamoró. "Al principio me acerqué por juego. Los Monitos me decían que me iban a sacar y yo no quería meterme en ellos, por eso busqué a él que estaba cerca de ellos", dijo sobre su vínculo con El Conejo.

Sin arriesgar quién podría ser el o la ganadora de la reciente edición, Coti opinó que ahora cree que Alfa es el único fuerte de la casa. Constanza además explicó que quería que la exdiputada se vaya de la casa para que Walter quede solo. "Yo las quiero mucho, pero a mis amigas las cuento con los dedos de la mano", aseguró.