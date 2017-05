Crece el escándalo: Scioli será papá y su novia tiró una bomba

Daniel Scioli era buscado por todos en medio del escándalo que desató su novia al publicar los chats calientes entre el ex gobernador y Sofía Clérici. Pero su respuesta fue una bomba que tuvo dos explosiones. La primera fue cuando, a la noche, en el programa político de Jorge Rial, contó que Gisela Berger (28) está embarazada. “No hay ninguna tercera en discordia. Estamos pasando un desafío hermoso, quiero contarles que Gisela está embarazada, estamos esperando un bebé. Esto nos da un emoción muy fuerte y también miedo porque yo tengo 60 años. Ojalá Dios me ilumine para ser un buen padre”, aseguró. Enseguida, los medios salieron a buscar la voz de ella, que se destapó con una grave denuncia. “No puedo creer esto. Desde que pasó lo que pasó con Sofía Clérici, Daniel no me llamó más. Apenas me pidió perdón y obviamente trató de componer la situación. Yo no estaba enterada de que él iba a dar esta noticia ahora. Pasaron 3 meses sin poder contarle a nadie del tema. Cuando me entero de que estoy embarazada y se lo digo, su reacción fue, ‘No. Esto es una cagada, esto es una cagada. ¿No hay algo para hacer?’, refiriéndose a un aborto. Es una locura porque Daniel me pidió que no se lo diga absolutamente a nadie y ahora él lo cuenta sin hablar conmigo. No me dijo nada y más allá de eso, él quería que me haga un aborto”, aseguró.