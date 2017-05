Creía que su mamá estaba muerta y la halló tras 56 años

“Cuando mi mamá me abrazó, me dijo: ‘Toda la vida te busqué, toda la vida esperé este momento, lo único que pedía era volver a verte antes de morirme’”, relata Ramona el encuentro más esperado de su vida, y admite que no hubo pase de facturas: “Al contrario -cuenta- yo estoy feliz con lo que nos está pasando. Cuando uno se va poniendo grande sabe que en algún momento se va a morir. Acá era al revés: alguien que supuestamente había muerto y que, de repente, estaba viva. Nada que perdonar, ningún odio, nada que lamentar, porque todavía hay tiempo”.

En el reencuentro, según publica Infobae, fue clave Ivana, una de las hijas de Ramona, quien decidió seguir buscando cuando su mamá ya había bajado la guardia. Incluso, Ramona le dijo que la terminaran con ese tema, que no había nada que hacer.

Para ella, lógicamente, revolver era sinónimo de dolor, de recordar ausencias y detalles de su infancia en los que un par de veces apareció una mujer que preguntaba por ella y a la que su tía (Ramona había quedado a su cargo tras la muerte de su abuela) echaba. La historia es casi de fábula, en efecto. Una familia pudiente (la del padre) que rechaza a la chica pobre e ignorante (la madre), pero se queda con el huérfano botín (la hija).

Y como esas historias de cuento, tuvo un final feliz que debió esperar más de cinco décadas, ni más ni menos que toda su vida para Ramona.

Pero valió la pena el momento en que su hija Ivana le mostró una foto y le dijo: “Mamá, te presento a tu mamá”.

En 1961 dejó a su beba para ir a Buenos Aires a curarse de una enfermedad. Al regresar, la familia del padre de la nena no permitió que la viera.

86 años tiene Blanca.

Blanca vivía en una pensión en Córdoba cuando fue encontrada por la hija de Ramona, quien le dijo: “Soy la hija de Ramona Altamirano, ¿sabe quién es?” Y la anciana le respondió: “¿Cómo no voy a saber? Es mi nena”.

Bebé internado: acusan a la madre

La madre de un bebé de un año y medio que permanecía internado en grave estado en un hospital de Santa Fe luego de ser golpeado fue acusada de intento de homicidio, delito por el que también se imputó al novio de ella, informaron fuentes judiciales. La mujer, de 18 años, y el hombre, de 22, fueron detenidos luego de constatarse las graves lesiones sufridas por el bebé, que permanecía en el hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe con asistencia respiratoria mecánica y coma farmacológico. Todo comenzó el viernes por la noche, cuando la mujer, identificada con las iniciales L. F., llevó a su hijo desde la localidad de Hersilia a un hospital de San Cristóbal, donde adujo que las lesiones que presentaba habían sido provocadas por una caída. Los médicos, que resolvieron el traslado hacia el hospital Alassia, de mayor complejidad, sospecharon de una situación de violencia extrema y dieron aviso a las autoridades. La fiscal pidió primero la detención del novio de la mujer y posteriormente la de la mujer.