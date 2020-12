Creían que se suicidó pero fue asfixiada por su novio

A raíz de los resultados preliminares, la fiscal María Laura Cardiviola le dio un nuevo enfoque a la causa y ordenó la inmediata aprehensión de Zanetti. Los investigadores también detectaron ciertas inconsistencias en su declaración: el supuesto cable que usó la adolescente para quitarse la vida no tendría la extensión necesaria para cometer el hecho. Además, usualmente, cuando se trata de un suicidio, la marca del cuello tiende a ser diagonal, de abajo hacia arriba, por la inclinación de la cabeza. Sin embargo, la víctima tenía un rastro completamente recto y horizontal. Respecto de la relación que mantenían Zanetti y Luz, se supo que en las últimas semanas estaban distanciados y con peleas en el medio.

Descaradamente, el presunto femicida le escribió una carta de despedida "al amor de su vida" en sus redes sociales. Cabe resaltar que a esa altura, aún no estaba acusado. "Mi pequeña luz, qué loco lo que hiciste, nos soltaste la mano, ¿por qué? Fuiste y sos el amor de mi vida, lo mejor que me pasó. Perdón por no haber estado en ese momento. Sos la chispita que le daba alegría a la casa", escribió.