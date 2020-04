Crespo, de las "orgías" al "probar todo" cuando era joven

En un segmento del diario Marca llamado "Yo confieso", Crespo manifestó además: "Hubo un tiempo en el que me llamaba a mí y a él no lo llamaba, lo llamaba sólo cuando yo estaba lesionado y ahí jugaba Batistuta".

El técnico también habló de su vida privada y confesó: "Alessia es el amor de mi vida, con ella sentí la necesidad de formar una familia. De hecho, fue la primera y única novia que presenté en mi casa".

"Mis hijas no hablan español neutro ni nada de eso, hablan argentino. Este año lo tuvieron como materia y cuando volvían de clase la más grande me contaba: Los profesores no hablan bien, papi. Yo les digo que mi papá es argentino y que allá no se habla así´", expresó.

Crespo reveló después: "Debuté en el fútbol a los 18 años y conocí a mi mujer a los 27. Nunca presenté a una novia hasta que la conocí a ella. En ese entonces era soltero, famoso, joven, futbolista y haces de todo, pruebas y aprovechas ciertos privilegios".

"¿Orgías? Esto fue antes... Hay poco para explicar, pero siempre fueron más mujeres", señaló, tras lo cual indicó: "Esto ya lo viví, esto otro también también lo viví. Entonces ahora no me despierta nada. ¿Si me faltó algo por hacer? No".

En tanto, el entrenador consideró: "Con la televisación llegó el dinero al fútbol y llegaron también las consecuencias para los futbolistas: fama, dinero, mujeres, pero hoy veo a algunos futbolistas que buscan sólo esas consecuencias como su prioridad".

