Destacó no sólo la amistad hacia el intendente capitalino sino también su capacidad de gestión.

Una asistente al inicio de sesiones del Deliberante que no pasó desapercibida esta mañana fue la senadora nacional por el MPN, Lucila Crexell, quien se deshizo en elogios por la gestión y la figura de Pechi Quiroga aunque hizo sus reparos sobre el Ejecutivo provincial.

"Quiero destacar su discurso porque además de ser un amigo es un hombre acción, de eficiencia, de avanzar con las pautas que la sociedad demanda y por eso estoy acá, porque además de ser un amigo personal es un buen ejemplo de político", sostuvo la senadora a la rueda de prensa a la que el propio intendente invitó cuando la vio ingresar al salón Verde del Concejo Deliberante.

E indicó: "Tenemos un acuerdo con Pechi de hacer más eficientes las instituciones, de trabajar por la ciudad y por la provincia".

Ante la pregunta de si tenía la misma opinión respecto a la gestión de la Provincia, Crexel se excusó en que no estaba ahí para opinar al respecto eso aunque no esquivó la respuesta.

"Mis diferencias con el Gobierno de la Provincia son públicas y manifiestas. La falta de diálogo hace que no se pueda trabajar en conjunto, pero que creo que es hora de presentar una propuesta en la que podamos avanzar y no quedarnos en discusiones que no construyen nada", dijo la senadora. Al tiempo que agregó: "Nunca voy a perder mi identidad partidaria del MPN".

Crexell se mostró de acuerdo en "mejorar la calidad de la discusión y mirar hacia adelante para un Neuquén que se viene con tanta expectativa, (Quiroga) hablaba mucho de Vaca Muerta y entiendo que hay pensar en Neuquén de acá a 20 años".