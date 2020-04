El hombre se dedica a criar cerdos, caballos, gallinas y patos y, si bien por el momento no se le murió ningún animal, asegura que a muchos de los 400 colegas de la zona, sí. "A algunos se les están muriendo los chanchos. El gobierno se llena la boca hablando pero se olvida de la gente. No se tienen que olvidar que la gente también los votó a ellos", aseguró.

El criancero también dijo que uno de los problemas para darle de comer a los animales es que, por las propias medidas de restricción de circulación, no pueden acceder al basural, de donde se proveían. "Desde que empezó la cuarentena, nos cerraron el acceso al basural. La Policía nos reprimió. Ahí íbamos a buscar comida para los animales", contó.

Si bien algunos vecinos recibieron asistencia con la entrega de bolsas de maíz y alimento balanceado, Osvaldo aseguró que esa ayuda no llegó para todos los crianceros. "Son contados con los dedos a los que les dieron ayuda. Le dieron a gente que tiene posibilidades y a la gente que realmente necesita no le han dado nada", lamentó el hombre, quien no corrió con la suerte de recibir el alimento.

En relación a la adquisición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de diez mil pesos otorgado por Nación, el criancero aseguró que la mayoría no pudo inscribirse ya que no cuentan con los medios tecnológicos para hacerlo. "A algunos los anotaron los familiares, pero la mayoría de la gente de acá no se pudo anotar porque no sabe cómo hacer. No tenemos computadoras y los celulares no son de alta tecnología", indicó, y resaltó su interés para que "el gobierno vea la situación que estamos viviendo acá arriba".

LEÉ MÁS

Desesperado pedido de auxilio de comerciantes del oeste al Gobierno

Cómo será el calendario de pago del bono de $10 mil en el BPN

Prohíben vender bebidas alcohólicas durante la cuarentena en Rincón de los Sauces