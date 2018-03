Cris Morena habló de su conflicto con Florencia Bertotti

Buenos Aires. Floricienta fue uno de los mayores éxitos de Cris Morena que protagonizó Florencia Bertotti, quien años después tomó distancia de la ficción. La actriz luego lanzaría la serie Niní, que según la productora fue un plagio de su creación y estalló el conflicto. En una entrevista con Tiene la palabra (TN), Cris reflotó el tema y fue categórica: “La gente a veces se equivoca y ella se equivocó, no se puede hacer copia de algo que acabás de terminar y que vos misma tomaste la decisión de dejar por un deseo de hacer cosas nuevas, y la verdad que no fue bueno lo que hizo, y no le hizo bien a ella tampoco. No nos hizo bien a ninguno, a mí no me modificó demasiado las cosas, pero a ella no le hizo bien”. Y agregó: “Yo no la volví a ver después de eso, sí la veo en tele a veces, yo le sigo teniendo un gran afecto. Fue una Floricienta increíble”.