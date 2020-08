Parecía que era inminente, cuestión de horas. De hecho, tras la reunión con las autoridades provinciales, semanas atrás, integrantes del sector se retiraron confiados y esperanzados. Interpretaron que pronto obtendrían el vía libre, el ok para volver a funcionar al menos en formato Metegol. Pero el rebrote de las últimas semanas complicó las cosas y acentuó la crisis . Dilató todo aún más y la situación se torna insostenible para ellos si bien no se descarta que en las próximas horas puedan llegar las buenas noticias de parte del Comité de Emergencias.

El sector del fútbol 5 , uno de los más castigados por la pandemia, ya no aguanta. Crece la impaciencia y el temor a tener que hablar de nuevos cierres. Y piden el mismo trato que recibieron el resto de las actividades habilitadas.

"Estamos muy desilusionados, hemos quedado en el olvido. En lo personal, tengo tres emprendimientos y en los tres estoy casi fundido, así que vamos a ver qué hacemos en septiembre. Hasta acá llegamos. Con las energías muy bajas. Y la bronca es que en todos lados están jugando al fútbol y nosotros no tenemos ninguna ayuda ni nada", lamenta Miguel Silva, uno de los referentes del rubro de las canchitas, lleno de impotencia.

"Ya hay tres canchas que cerraron, ustedes de hecho hicieron notas al respecto. Lo que más nos duele es que las canchas generales de todo Neuquén están llenas, están jugando en los barrios y demás. No estamos en contra de eso sino de que no nos dejen abrir a nosotros con protocolos, fútbol adaptado y demás. Si todos ya lo están haciendo, por todos lados ves movimiento. Nos parece que no es justo", agrega quien entre otros predios posee el tradicional "Cubito" en sociedad, justamente con Eduardo Cubito.

SFP_Cubito-canchas-de-fulbol-vende-el-cesped-(7).jpg Crisis del Fútbol 5: "Nos estamos fundiendo, van a seguir cerrando canchas" Sebastian Fariña Petersen

"Ya nos cansamos de esperar. Nos estamos fundiendo, estamos cerrando y seguirán cerrando porque esto no da para más", afirma con resignación y fastidio uno de los propietarios del lugar donde funcionó el desaparecido club de Gabriel Arias, el arquero neuquino campeón con Racing.

"Es lo que queremos y necesitamos. Todas las semanas están cerrando dos canchas, esto no puede seguir así. Y no es que nos quedamos quietos. Queremos que nos habiliten con los medios de protección, como tiene que ser", propone Silva en su crudo relato.

Cabe recordar que al inicio de la pandemia, Silva y su socio resolvieron vender panes de césped para paliar la crisis. Y que el propio 1 de La Academia se ofreció a ayudar, conmovido al conocer la noticia.

Lo cierto que por el momento la pelota sigue parada en lo que respecta al fútbol 5 y el sector pierde por goleada y pide a gritos la reapertura.

En Cipo, abren este lunes

Mientras tanto, en la vecina ciudad se informó que mañana, siempre y cuando no surja un nuevo marcha atrás como la vez pasada, abrirán los predios.