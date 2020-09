Crisis en Mujeres de El Trece: ¿Qué pasó con la Gunda y Flor de la V?

Ya recuperada del Covid-19, "la Gunda" anunció el domingo que regresaría al programa , en medio de una ola de rumores en torno a su desvinculación. Sin embargo, la actriz no estuvo en la emisión del lunes y horas después contó que dio un paso al costado debido al sorpresivo cambio que tuvo el programa, devenido ahora en una suerte de casting para el reality del "Cantando" para no famosos.

"Como habrán visto, no volví. El programa cambió el formato. Así que decidimos, de común acuerdo, no seguir", le dijo Fontán al ser consultada sobre el tema por el portal PrimiciasYa. Sin anuncio oficial y sin despedida en el programa, la actriz decidió irse ya que no estaba conforme con la vuelta de tuerca que la producción improvisó con el objetivo de posicionar al ciclo que no logra hacer pie en la batalla por el rating.

Por su parte, Flor de la V también confirmó su salida, aunque aclaró que estaba prevista, dado que ella solo estaba haciendo un reemplazo debido al brote de coronavirus sacudió al equipo antes del estreno del ciclo con el positivo de Roxy Vázquez.

Con una integrante menos en el piso, Teté Coustarot, Soledad Silveyra, la Gunda Fontán y Jimena Grandinetti salieron al ruedo el 24 de agosto. Días después, con Roxy recuperada, "La Gunda" contrajo Covid-19 y , como consecuencia, sus compañeras tuvieron que aislarse por precaución y realizarse los hisopados correspondientes.

Ante este panorama, Laflia convocó a Flor de la V, Sandra Broghi y María Julia Oliván para que acompañaran a Roxy Vázquez. Luego, con los hisopados negativos de las conductoras originales, la productora armó dos grupos de trabajo para que fueran rotando y mantener así el programa al aire. El esquema incluyó a algunas de las figuras que relevaron al elenco inicial, por eso sorprendió la desvinculación de Flor de la V.

De presentarse como un programa con impronta feminista, Mujeres estuvo en el ojo de la tormenta por un escandaloso cortocircuito entre Teté Coustarot y Soledad Silveyra y los comentarios machistas que hicieron algunos de sus invitados.

El formato magazine con una cuota de actualidad también quedó desdibujado por los cambios en el staff y en las últimas horas por la transformación del ciclo en un casting para el "Cantando" para no famosos.

La "vuelta de tuerca" que intentó la producción del ciclo para conquistar a la audiencia, en principio no funcionó. Con el estreno del casting para el certamen de canto, Mujeres midió 3.7 puntos, quedó segundo en su franja pero muy lejos de la competencia. Además, fue el promedio más bajo desde el lanzamiento del envío.