Cristina adelantó su regreso al país por el 2x1

La ex mandataria explicó que no disertará en la Universidad de Oxford debido a los "hechos de suma gravedad" en el país.

Autorización judicial y pago de 150.000 pesos como garantía de que no va a huir mediante, la ex presidenta Cristina Kirchner voló a Europa y llegó esta mañana a Grecia, la primera escala de su viaje. Desde allí, la ex mandataria dio a conocer la carta que le envió a Michael Li, presidente de The Oxford Union, para explicarle por qué no irá "a disertar" en esa "prestigiosa institución".