Cristina aseguró que sufre una persecución política

Minutos antes del inicio de su presentación en Comodoro Py, la ex presidenta subió a las redes sociales los tres escritos que presentó en el marco de la causa de los cuadernos de la corrupción. En este expediente, la actual senadora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos cuando era presidenta de la Nación y fue señalada como la responsable, junto con Néstor Kirchner, de “comandar” una estructura que habría movido en coimas más de 200 millones de dólares. Con duras críticas a Bonadio, la ex mandataria pidió que la investigación sea remitida al juzgado del juez Julián Ercolini, que lleva la causa por el direccionamiento de la obra pública y en cuyo juzgado se encuentran otros expedientes que podrían estar vinculados a esta nueva acusación.

En su presentación, acusó además al presidente Mauricio Macri de perseguirla políticamente y solicitó la nulidad de los cargos en su contra. “A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como presidente de la Nación, he sido sometida a una múltiple persecución judicial, sólo comparable a aquella que se llevó a cabo en tiempos en que se encontraba suspendida la vigencia de la Constitución Nacional”, inicia el escrito.

“A partir de la asunción del Ing. Mauricio Macri como presidente de la Nación, he sido sometida a una múltiple persecución judicial. Resulta absurdo hacernos creer que Néstor organizó el sistema”.“Estamos ante una nueva clase de magistrado: el juez enemigo. Resulta inconcebible que Bonadio me fabrique una nueva causa en la que se me imputa otra vez la conducta de asociación ilícita”.Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta presentó tres escritos.

No es la primera vez que acusa al actual gobierno de estar detrás de las causas judiciales que la rodean. Bajo esta línea argumentativa, requirió que el Presidente sea llamado a declaración testimonial al igual que el presidente de Boca, Daniel Angelici, por su rol de “operador judicial”, adjudicándole la negociación por la cual Ángelo Calcaterra -primo de Macri- se convirtió en imputado colaborador.

La asociación ilícita pudo cumplir con sus objetivos porque contó con “aportantes” de los “fondos indebidos” que, según el fiscal Carlos Stornelli, fueron los directivos y ejecutivos de las principales compañías de la construcción y del sector energético. Entre ellos, el ex dueño de Iecsa, así como su ex CEO, Javier Sánchez Caballero, ambos imputados colaboradores como otros empresarios que asumieron haber hecho pagos al gobierno kirchnerista. “Es insólito que en esa situación pueda hacerse aparecer a los empresarios como las víctimas de tales prácticas”, agrega.

200 millones de dólares

Aseguraron que Cristina Fernández y Néstor Kirchner crearon una estructura que habría movido esa cantidad de dinero en coimas. Podrían haber cobrado hasta tres millones en un solo mes.