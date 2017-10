"Hoy hay una inflación que se ha disparado nuevamente y estamos en la ciudad de más alta desocupación del país. A dos años, no solamente no la resolvió (la inflación) sino que la profundizó en un marco de recesión, de caída de consumo, bajos salarios y desocupación", dijo la ex mandataria y actual candidata a senadora en una entrevista que publica hoy el diario La Capital de Mar del Plata, cuando falta una semana para los comicios legislativos.

Agregó que la inflación es "más alta" en la actualidad que durante su gobierno, y marcó como particularidad de su gestión que "había consumo porque los salarios tenían poder adquisitivo y estaban siempre por encima de la inflación por paritarias y acuerdos salariales".

La candidata dio esta entrevista luego de encabezar un acto en el corazón del barrio Malvinas Argentinas, en Mar del Plata, el segundo distrito electoral más importante de la provincia, mientras el presidente Mauricio Macri, disertaba en el coloquio de IDEA.

Cristina Fernández recordó que ella no participó durante su gobierno de estos coloquios e, incluso, dijo que "tantos años de doctrina de los coloquios de IDEA deberían ser revisados por quienes propugnan políticas salvadoras", al mencionar que durante su gobierno se planteaba que la inflación que existía era porque el gobierno emitía dinero y que en la actualidad la inflación es "mayor que en el 2015"

Respecto a los índices de inflación dijo que durante su gobierno "si, había números de inflación", pero "salían todas las consultoras a decir que no eran exactamente los números".

La candidata dijo que el gobierno de Macri "empeoró todas las cosas que había que mejorar" y sacó "todas las que estaban bien", criticó el nivel de endeudamiento, de déficit fiscal, y consideró que la situación general del país en lo económico era "insustentable en el tiempo".

Cristina Fernández atribuyó los buenos pronósticos que dan las encuestadoras a Cambiemos al "blindaje mediático" del gobierno.

"Si uno enciende la televisión todo el día somos nosotros el objeto de todas las críticas desde las ciertas hasta la inciertas, dijo, y agregó que "en la provincia de Buenos Aires, de cada tres bonaerenses, dos votaron en contra" en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

Finalmente, mencionó el pedido que hizo a la Justicia Electoral de medidas para garantizar la transparencia de los comicios del domingo próximo, entre las que mencionó auditar el software, la separación de Gendarmería de la custodia y la vigilancia de los comicios, y dijo que "ninguna" de esas demandas "ha sido contestada".