"El problema es la distribución del ingreso, creanme que para dsitribuir el ingreso a veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho. No se trata de confrontar, por qué piensan que me odia, me persiguen y me proscriben, porque no fui de ellos y nunca voy a ser de ellos, yo soy del pueblo y de ahi me muevo ", manifestó.

En otra parte del discurso Cristina dijo que la Plaza de Mayo fue testigo del fusilamiento de los que no pensaban igual al gobierno de turno, que eran considerados enemigos y adversarios, llamó a volver a renovar el pacto democrático de 1983 y manifestó que país tiene una Corte Suprema que es un "mamarracho indigno".

"El poder judicial se evaporó en las tramollas de una camarilla indigna para la historia de la Argentina", añadió.

https://twitter.com/LMNeuquen/status/1661809537425309712 AHORA @CFKArgentina: "Cuando uno ve las principales economías que han surgido en los últimos 20 años, lejos están de la doctrina que nos quieren imponer. Son modelos de acumulación".



Seguí en vivo el discurso en la Plaza de Mayo https://t.co/spfI3PFpwx pic.twitter.com/cYTgcSvpnD — LMNeuquén (@LMNeuquen) May 25, 2023

La deuda

"Esta plaza, cuando yo era senadora y Néstor soñaba en Santa Cruz, fue poblada de represión a madre y abuelas el día que se caía la convertivilidad y se adueñaban de los fondos a plazo fijo de los argentinos. Cuando hoy escuchamos a quienes eran discipulos y colaboradores de ese ministro explicarnos lo que van a hacer a nosotros, que no entendemos de economía como ellos, que no fuimos a la universidad, no tenemos el título de economía, fuimos los cucas los que pagamos los bonos a plazos fijos con el Boden 12, que no es un bono para ir al shopping, es el que se entregó a los que fueron a buscar sus pesos y dólares a los bancos no estaban, se los quedaron los genios de la finanzas, los pagaron los cucas, Néstor y Cristina", dijo.

"Fueron ocho cuotas, tres las pagó Néstor y las otras cinco yo, la última en el 2012. Anoten genios de la economía, se la pagamos nosotros", agregó CFK y recordó que Kirchner pagó al contado, taca taca, la deduda con el FMI.

A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner En vivo desde Plaza de Mayo.

Además, dijo que cuando Néstor Kirchner llegó al poder el 25 de Mayo de 2003 el estado era chiquito y la deuda era gigante. "Si todo estaba en manos de los privados, de los buenos administradores, ¿por qué la Argentina debía tanta plata? porque había contraido deuda externa, la estatizaron en el '82 y siguieron durante los '90 endedudando al país, el dia que cayó al falsa dolarización cayó esa estafa. A la patria hay que tomarla sin benficio de inventario, hay que comprenderla y amarla completa", añadió.

"No es pecado pagar buenos salarios, es de buenos cristianos", manifestó Cristina y sostuvo que su gobierno generó los mejores ingresos para los trabajadores.

https://twitter.com/CFKArgentina/status/1661793597929275398 En un ratito nos vemos pic.twitter.com/GQnH0UFsth — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 25, 2023

Recuerdo a la 125 y la situación de la economía mundial

"Casi me pongo el país de sombrero en 2008, tuvimos una crisis de magnitud muy fuerte, sobre mojado llovido, la crisis financiera mundial, una de las crisis más grandes que se recuerde la del 2008. Luego la sequía, la sequía es algo redundante siempre", dijo Cristina.

"Cuando uno ve las principales que surgieron en los últimos 30 años, no solo China, sino todo Asia, lejos está de la doctirna que nos quieren hacer creer de que el mercado y el sector privado todo lo resuelvenn, son modelos de acumulación acordados entre el sector público y privado en los sectores que más retornos provocan, esta es la discusión y no la boludesde que se dicen en los medios de comunicación, boludedeces", agregó.

La plaza de la calabaza del 9 de diciembre de 2015, cuando nos despedimos, no para siempre, y no me despedí, dejamos un país el que el recibimos, tampoco era Disneyandia. Aquel día cuando rendimos cuentas, dijimos que recibimos la deduda mas grande y nos ibamos con la deuda más baja, 8% en dólares. No lo digo yo, fui ratificada después. El nivel de endeudamiento 'era infimamente ridiculo', dijeron en algún momento, 'propia de alguna economía africana estrafalaraia', las familias y las empresas no estaban endeudadas, porque el salario era el mejor de América Latina y la jubilación también", sostuvo.

https://twitter.com/LMNeuquen/status/1661811921966825485 AHORA @CFKArgentina: "Recibieron 45 mil millones de dólares y ni siquiera así pudieron ganar las elecciones. Y en 2019 dejaron 200 mil millones menos de PBI. Y hoy quieren volver a conducir el país".



Seguí en vivo el discurso en la Plaza de Mayo https://t.co/spfI3PFpwx pic.twitter.com/6sGKO5BV0o — LMNeuquén (@LMNeuquen) May 25, 2023

"Ese fue, además, el famoso riesgo país, cuando nos fuimos creo que era 600 puntos, esa era la Argentina que dejamos. Y qué fue lo recibimos cuando volvimos en 2019: nuevamente endeudada la Argentina en dólares, fuimos el país en el undo que más deuda en dólares tomó en 2016 y 2017, cuando se pudo pagar pasó lo que pasó, otras vez el FMI. Con un adicional ya no eran los prestamos stand by", sostuvo.

"Fue un préstamos político el del FMI, política tiene que ser la solución, pero dejen de clausurarnos las industrialización del país, no alcanza sólamente con la matería prima para que haya trabajo de calidad y buenos salarios. Se puede hacer, porque lo hicimos durante 12 años y medio", enfantizó.

https://twitter.com/LMNeuquen/status/1661813424685285405 AHORA @CFKArgentina: "Se creen que la deuda la van a pagar con commodities. El préstamo del FMI fue político, que lo aten a un porcentaje de exportaciones, pero que dejen de querer dirigir la política".



Seguí en vivo el discurso en la Plaza de Mayo https://t.co/spfI3PFpwx pic.twitter.com/v9jMwzH4je — LMNeuquén (@LMNeuquen) May 25, 2023

Luego invitó a todos los argentinos a abrir la cabeza para articular la alianza entre el sector público y privado, en un país con recursos estratégicos extraordinarios. "Gracias a los cucas, recuperamos Vaca Muerta", agregó y llamó a tener miradas estratégicas para que Argentina produzca valor.

"Algo hacelo acá si te la estás llevando toda, hermano", dijo Cristina en referencia a los empresarios que no apuesta a la industrialización y señaló que tiene "vocación de colonia".