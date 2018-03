El magistrado dio por cerrada la investigación envió a juicio oral a la ex mandataria y a otras 11 personas, entre ellas el ex canciller y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini.

Cristina enfrentará así su tercer juicio. La primera fue el caso del dólar futuro y el viernes pasado se conoció que también enfrentará un proceso por las irregularidades en la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez.

LEÉ MÁS

CFK irá a juicio oral por corrupción en obra pública

Ibarra defenderá a Cristina en la causa por el pacto con Irán