Cristina habló por Skype con un panadero que le canta canciones de amor

El primer paso de la "renovación" en la imagen de la ex presidenta y actual precandidata a diputada se registró la semana pasada, en el estadio de Arsenal de Sarandí, cuando la ex jefa de Estado hizo una aparición similar a las que hacía Cambiemos en campaña. Este viernes dio un paso más: publicó un video en cuidadoso HD donde se ve a la ex Presidente hablar desde su iPad con un panadero que le había dedicado un tema de amor.

El protagonista es Gabriel Etcheverry. Su interpretación de "No hay nada más difícil que vivir sin ti", dedicado a CFK, lo ayudó a saltar a la fama. "¡Hola!", introdujo mientras una mano sin cara le sostenía el teléfono celular y una cámara registraba la conversación.

"Te vi, medio país me habló de vos", aseguró la ex Presidente sentada en el coqueto living de su departamento de Recoleta. Casualidades del destino (o no), mientras intentaba la comunicación sonó el timbre. "¿No será que están timbreando por ahí?", acotó Gabriel, rápido de reflejos. El chiste alude a las recorridas de campaña que realiza el oficialismo durante los fines de semana.

La conversación fluye en torno a los "facturones" que elabora Gabriel y a los principales problemas de la economía que el equipo de la ex jefa de Estado pretende discutir antes de las primarias. "Veníamos creciendo y de pronto: ¡pump! Se cayó todo. Aumentó la harina, la luz, el gas", reclamó el trabajador. Durante el diálogo aparecen además María Francesca, Juan Gabriel y Florencia ("como la mía"), las hijas de Gabriel y su esposa Verónica.

"¿Por qué pensás que te quiero tanto? Vos representás a todos. Vos sos la única que ha venido y le ha puesto un precio al aceite y nadie más lo puede remarcar", recordó el panadero. "Eso fue una batalla a nivel militar global", recordó la ex mandataria. El video termina con una leve reflexión de la ex Presidente, aparentemente emocionada. "¡Guau! Estas son las cosas que me manda él".