En otro tramo de su presentación, la ex presidenta afirmó: "Si estas políticas siguen cuatro años más, no van a quedar ni pasas de uva. Eso es maltrato, que la gente no pueda comer en un país como Argentina, que produce comida para 400 millones de personas, es maltrato. No estamos en África en algún páramo del desierto. Si producimos para 400 millones no podemos tener argentinos con problemas de hambre" y agregó: "En 2014, Argentina había llegado a estar entre los países de hambre cero y ahora está con problemas alimentarios. Nos marca a Guatemala, a Venezuela y a Argentina… Venezuela y Argentina. Se acuerdan… que si nosotros seguíamos nos íbamos a parecer a Venezuela. Bueno, sorry, hoy con la comida, estamos igual que Venezuela", sostuvo la candidata a vicepresidente del Frente de Todos.