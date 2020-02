"Mirá vos, porque la verdad que no era una cosa de otro mundo. Era que reconocieran mi género, mi sexo, en ejercicio de una que, es cierto, nunca había accedido una mujer en la Argentina. Hasta eso me disputaron. Es presidente, me decían", continuó en referencia al debate que se generó durante toda su presidencia y se reavivó cuando encabezó su primera sesión al frente de la Cámara alta y corrigió al senador formoseño José Mayans por referirse a ella en masculino.

El jefe del bloque del Frente de Todos había intentado excusarse aclarando que esa palabra "no tiene sexo". "Eso es lo que dicen los machistas, de ninguna manera", le respondió entonces la vicepresidenta. "Bueno, pero en fin, fijense, finalmente la RAE nos dio la razón", celebró durante la presentación.

"La verdad es que no le quería dar la mano. No soy hipócrita. Después de todo lo que había hecho contra mí y mi familia, me parecía casi un gesto de hipocresía", justificó Cristina. Y agregó: "No soy de las personas que si no te quiero, no te digo nada, pero tampoco finjo. No me gusta fingir, mis sentimientos son mis sentimientos".

MACRI-CRISTINA.jpg

--> El frío saludo con Mauricio Macri

