Cristina pidió permiso para viajar otra vez a Cuba a visitar a su hija

Florencia Kirchner está procesada por presunta asociación ilícita y lavado de dinero en las causas de Hotesur y Los Sauces por irregularidades de los bienes de la ex familia presidencial. La hija de la ex jefa de Estado está internada en Cuba desde marzo y padece de “trastorno de estrés postraumático”, “síndrome purpúrico en estudio”, “polineuropatía sensitiva desmielinizante de etiología desconocida”, “amenorrea en estudio”, “bajo peso corporal” y “linfedema ligero de miembros inferiores de etiología no precisada”.

La Justicia le puso como plazo para regresar al país el 15 de abril. Sin embargo, el viaje de Cristina Kirchner anticiparía que tampoco se presentará en esa fecha.