Cristina podrá viajar a Europa

Con este permiso, y tras cumplir varios trámites, podrán salir del país debido a que la ex presidenta ya fue autorizada por el juez federal Julián Ercolini, quien la procesó en la causa por direccionamiento de obra pública a favor del detenido Lázaro Báez, y por el Tribunal Oral Federal 1, que debe juzgarla en la causa “dólar futuro”. Bonadío consideró que el fiscal Carlos Rívolo dio su consentimiento y que tanto la ex presidenta como su hija estuvieron siempre a derecho, pero ante el procesamiento dictado en su contra y considerando otros elementos, fijó las cauciones y restricciones.

En el caso de Florencia, el juez sostuvo que “no han explicado las razones personales por las que tiene que acompañar a su madre en el viaje”, como uno de los argumentos para fijarle el pago previo de 150 mil pesos como caución. “La medida tiene como objeto, ante la perspectiva de perder el monto abonado, ser un elemento disuasivo suficiente para evitar que la imputada Kirchner se fugue del país o eluda la acción de la Justicia y que asegure su comparecencia”, explicó para justificar la caución impuesta a la ex presidenta y a su hija.

Cristina y su hija fueron autorizadas a viajar a la ciudad griega de Atenas, desde allí a Bélgica, en Bruselas, y luego al Reino Unido, más precisamente a Londres. Ambas deberán regresar el 18 de mayo y tendrán dos días para presentarse en los tribunales federales de Retiro y dar aviso al juez Bonadío de su regreso a la Argentina.

A propósito de este pedido de la procesada ex mandataria de autorización para viajar al exterior, el ex vicegobernador santacruceño, Eduardo Arnold, quien entre 1991 y 1999 fue el número 2 de Néstor Kirchner, indicó ayer que no habría que dejar salir a Cristina “porque si se va del país no vuelve más, porque sabe que va a ir presa”.

El actual cónsul en Costa Rica fue más agudo al asegurar que “de ninguna manera esto es producto de una cuestión ideológica. El que tenía la cosas muy claras era Néstor, que sabía cómo robar”.

Decisión judicial

Cristóbal López ya no le alquilará a CFK

El juez Claudio Bonadío puso fin a la relación comercial que Cristóbal López mantuvo con Cristina Kirchner desde 2009 hasta febrero de este año. “No es posible prolongar la relación locativa con dichos inquilinos, debiendo el interventor procurar que los inmuebles de propiedad Los Sauces SA sean arrendados a personas ajenas a la investigación”, dictaminó. Así, el empresario dejará de ser el principal cliente de la inmobiliaria investigada por lavado de dinero. López había resuelto mantener uno de los dos contratos de alquiler. Pero ahora la Justicia no se lo permitirá.