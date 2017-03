Cristina prestará su tercera indagatoria en Tribunales

La ex jefa de Estado estima llegar a Comodoro Py antes de las 9 de la mañana con su abogado Carlos Beraldi, Oscar Parrilli y un grupo de dirigentes que la acompaña habitualmente.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse hoy en los tribunales federales de Comodoro Py para prestar su tercera declaración indagatoria desde que dejó el Poder Ejecutivo en diciembre de 2015.

La última vez que la la ex mandataria estuvo en los tribunales federales de Retiro fue en octubre pasado cuando declaró ante el juez federal Julián Ercolini, quien luego la procesó por el supuesto direccionamiento de las adjudicaciones de obra pública en favor de empresarios cercanos al gobierno anterior.

La ex mandataria tiene previsto llegar a Comodoro Py antes de las 9 junto con su abogado Carlos Beraldi y el grupo de dirigentes y ex funcionarios que la acompaña habitualmente, entre los que se destaca el ex jefe de los servicios de Inteligencia Oscar Parrilli.

La indagatoria de Cristina Kirchner se producirá el mismo día en el que está convocada la jornada de protesta y movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), por lo que la ex mandataria pidió que sus seguidores no se movilicen a los tribunales de Comodoro Py.

"El 7, yo lo veo a Bonadio, pero por favor... Ustedes hagan que el Gobierno vea al Pueblo. Marchen junto a los trabajadores y trabajadoras", escribió la ex presidenta días atrás en su cuenta personal de la red social Twitter.