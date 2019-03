Cristina sumó dos procesamientos y ya tiene diez

Bonadio consideró a CFK como la jefa de una asociación ilícita de la que también participaron el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, que también fueron procesados con prisión preventiva.

La ex presidenta seguirá los procesos judiciales en libertad porque goza de fueros parlamentarios, aunque sumará dos nuevos pedidos de desafuero. En cuanto retorne al país recibirá una notificación judicial para que se presente en los tribunales federales de Comodoro Py 2002, en el barrio porteño de Retiro, a notificarse de los dos nuevos procesamientos en su contra.

Bonadio también procesó, aunque sin prisión preventiva, a empresarios vinculados al transporte que habrían pagado retornos por los subsidiados investigados y para acceder a la explotación de esos servicios. Entre estos están Sergio Taselli, Claudio Cirigliano y Gabriel Romero (ferrocarriles) y Aldo Roggio (ferrocarriles y subte).

“A cambio de esos pagos, los referidos funcionarios públicos, valiéndose de las facultades inherentes a sus cargos de secretarios de Transporte, les mantenían las concesiones y garantizaban las entregas de subsidios”, sostuvo el juez en uno de sus fallos.

En cuanto a los subsidios para el transporte de pasajeros en colectivos, los procesados fueron Pedro Ochoa Romero (ex Comisión Nacional de Regulación del Transporte, CNRT) y el empresario Mario Cirigliano, entre otros. “Durante el período comprendido entre julio de 2003 y mayo de 2012, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal por la que se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían”, sostuvo Bonadio.

Carrió fue muy dura con CFK

La diputada Elisa Carrió cuestionó el viaje de Cristina a Cuba al sostener que “está veraneando con prisión preventiva firme. Este es el único país del mundo, la única Nación, donde hay una persona con prisión preventiva firme a la que se le da permiso para ir a Cuba, que es un lugar de asilo político, porque se le hincharon las piernas a la hija. Eso yo no lo vi nunca”, aseguró Carrió. Y también “atendió” a la hija de la ex presidenta: “Pobre Florencia, porque en definitiva a uno no deja de darle pena cuando los monstruos de los padres convierten a los hijos en delincuentes, pero más allá de eso es responsable penalmente”.