Críticas a JxC por querer parar el Congreso

De esta forma se expresó sobre el anuncio de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) de no tratar en el Congreso ningún proyecto enviado por el Poder Ejecutivo hasta que no sea retirado el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema.

“La oposición hizo de los intereses la Corte Suprema su propia causa. Nos dijeron que van a participar de la Comisión (de Juicio Político) y nos parece bien. No queremos tener solo una mirada. Pero anunciaron también que no participarán del resto de los proyectos que enviará el Ejecutivo. Es una postura rara”, evalúo. Y sobre los gobernadores que no participaron de la iniciativa de remoción que impulsa el Gobierno nacional explicó que “no haber firmado no significa convalidar lo que está pasando” con el máximo tribunal.