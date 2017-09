"Me hubiese gustado una mayor contundencia, transparencia y más visibilidad de parte del gobierno, una palabra más real. No dejar esta indefinición a veces de ciertos temas que quedan librados a lo mediático y a distintas opiniones que nos terminan confundiendo", dijo.

"Es de una gran pobreza humana, de país y democrática pensar en desaparecidos en la democracia de la forma que sea, aunque la mayor gravedad se tiene cuando viene como esta de la mano de una institución del Estado", agregó Croxatto.

A su vez, el obispo manifestó que es importante que las instituciones en defensa o el Gobierno no deben utilizar este caso políticamente. "Tenemos una herida abierta y decir de entrada nomás que volvimos atrás, eso nos hiere y no es prudente, no nos hace bien como sociedad", concluyó.

LEÉ MÁS

Harán una gran fiesta por la asunción del nuevo obispo

"Les dimos corchazos para que tengan", declaró un gendarme