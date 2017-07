Cruce tenso y picante

La presencia de Latorre generó varias opiniones y hasta el jurado tuvo palabras sobre el tema. Una que opinó con dureza fue Pampita, que primero no tuvo intenciones de hablar pero luego se despachó duramente: “La verdad, no quiero opinar, son cosas personales. Sólo espero que esta situación de la vida te cambie el corazón y que la próxima vez que hables de una mujer te identifiques desde otro lugar”, lanzó seria la modelo. La respuesta rápida no se hizo esperar y Yanina retrucó fuertemente: “Igual, no voy a cambiar el corazón y voy a seguir hablando y opinando lo que pienso, porque a mí no me molesta lo que opinan de mí”.

Filosa

El tema entre la pareja de Pico Mónaco y la panelista de Los ángeles a la mañana no quedó ahí. Yanina ahondó un poco más sobre los dichos de la jurado del certamen y aseguró que está “resentida”.

“Por ahí también le afectó que haya un tipo que me bancó y a ella, en su momento, no la bancó ni la defendió nadie. No sé. Pero hay algo que la afectó, evidentemente. Vi un resentimiento. Porque nunca conté una primicia de ella ni hablé de las cámaras de seguridad, yo no vendí los audios en los que él le reprochaba temas sexuales... Yo simplemente opiné. Y voy a seguir opinando. Esto no me cambia. A mí me pasó un hecho puntual y lo estoy transitando como puedo”, contó Yanina en el programa que conduce Ángel de Brito.

Cabe recordar que Pampita descubrió una infidelidad de su ex, Benjamín Vicuña, quien fue sorprendido por la jurado cuando tenía relaciones con la China Suárez en un motorhome, mientras se grababa el film El hilo rojo.