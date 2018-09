Si perder un segundo, Viciconte contestó: “¿Me parece a mí o ya te estás atajando antes del programa? Jajaja, confundir lo que uno piensa con agresión. Qué vergüenza. Buscan la victimización antes de dar la cara. Agresión es lo que sufrí yo cuando te importó tu trabajo y no ser humana”. “¿Y de tus raíces te Olvidaste? Fuiste siempre un pan de Dios, ¿no? Tus archivos te condenan. Pasó lo mismo con el colador #escondedora”, agregó en otro tuit la ex Combate.

Luego en una entrevista con Los especialistas del show, Mica se refirió al desempeño de la jurado: “Con todas las personas con las que tiene mala relación nunca fue muy buena en la votación. A mi me dijo que estaba todo perfecto y me puso un 6 y a Anamá la criticó y le puso también un 6. Yo pondría en el jurado a Moria (Casán) y Pampita. Como jurado es un -1 porque hay que ser justa y muy profesional”.

Se atajó: “Hoy (por ayer) en Showmatch, van a ver algo bastante molesto y desagradable”, adelantó Laurita.

Lourdes dijo que el jurado protege a la mamá de Laurita

La presidenta del BAR aseguró en Los ángeles de la mañana, que el jurado protege a dos participantes. La mujer del productor Chato Prada primero cuestionó a Flor Peña por elogiar la performance de Jimena Barón. “Yo no vi fuego como le pasó a Flor Peña, vi cara de pánico”, dijo Lourdes. Y agregó: “A mí no me pasó que fuera hot lo de Jimena. Me pareció que fue demasiado puntaje para lo que hicieron. Para mí ella es la segunda protegida”.

En el momento de la denuncia y disconformidad, Yanina Latorre se indignó: “¡¿Por qué no terminás con las protegidas?!”. Sin dejar de responder y continuando con su opinión, Lourdes aclaró cuál era la primera protegida: “Es la mamá de Laurita Fernández (Inés Stork Banquer)” .