Cuadernos K: el chofer los quemó en su parrilla

Quien fuera chofer del ex funcionario Roberto Baratta -mano derecha de Julio de Vido- contó cómo destruyó los originales de los cuadernos en los que durante casi 10 años registró los movimientos de bolsos y cajas con dinero entre empresarios y ex miembros del Gobierno, entre los que incluyó a Néstor y Cristina Kirchner. Centeno había entregado los ocho cuadernos con anotaciones a un amigo, el sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, “en septiembre u octubre del año pasado”, dijo. Según Bacigalupo, Centeno le dijo: “‘Por favor, guardame esto’. Le pregunté qué tenía adentro y me contestó que tenía anotaciones de lo que hacía en el ministerio. Me los entregó por confianza”. De acuerdo con el ex policía, el chofer comenzó a reclamarle la devolución del material luego de que su ex pareja, Hilda Horovitz, lo denunciara.

Pese a la presunta incineración de los escritos, tanto Bonadio como el fiscal Stornelli no creen que sean necesarios los originales para avanzar con la causa que tiene a ex funcionarios y empresarios detenidos y en la que están citados a prestar declaración indagatoria importantes personajes de la gestión anterior, incluida la ex presidenta. Desde el viernes a la noche, Centeno vive en un domicilio secreto y bajo custodia.