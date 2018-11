Cuadernos K: liberaron a empresario arrepentido

Buenos Aires. El empresario textil marplatense Sergio Todisco, uno de los acusados de haber lavado dinero del fallecido ex secretario del también fallecido ex presidente Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, fue excarcelado luego que el juez Claudio Bonadio homologara el acuerdo al que había arribado con la Fiscalía para convertirse en arrepentido en la causa de los cuadernos. Todisco había sido detenido tres semanas atrás, cuando también fue arrestada su ex esposa Elizabeth Ortiz Municoy, ahora liberada tras un acuerdo de arrepentimiento, y como ocurriera un par de días después con el aún encarcelado Carlos Cortez cuando regresaba de EE.UU. Todos ellos están vinculados a Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti, también encarcelada.