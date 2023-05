Cuál es el defensor que Riquelme quería para Boca, pero le dijo que no y se va a México

Es que en ese momento, y a pesar de la presión del propio Merolla por irse a Boca, Huracán rechazó la oferta y terminó colgando al jugador debido a que no quería renovar su contrato. Esto hizo que su llegada a Boca se retrase, pero que pareciera al mismo tiempo inminente, ya que podría firmar en junio cuando sea un jugador libre.

Sin embargo, no todo es lo que parece, y si hay algo cambiante en el fútbol argentino es el mercado de pases, inclusive cuando no se pueden comprar ni vender jugadores. Pero contra todo pronóstico, al parecer Merolla no jugará en Boca, sino que su futuro (apenas esté libre) será en la liga mexicana.