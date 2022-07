Cuál es el perfume que usa Marcelo Tinelli en Canta Conmigo

"Decime lo que me dijiste recién, 'al fin te conozco bolu...', le digo 'está perfecto', la saludé y le digo 'qué onda tenés wachin' y me dice 'al fin te conozco bolu...', me parece perfecto bolu... miraba debajo y decía 'que onda tiene esta pendeja'", contó en el piso.