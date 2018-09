Cuál es el proceso para el desafuero de Cristina

En un extenso fallo de 551 páginas, el magistrado detalló que iniciará el mecanismo para quitarle los fueros y poder arrestar a la ex mandataria cuando su procesamiento con prisión preventiva "se homologue en la Cámara Federal de Apelaciones".

En diciembre pasado, Bonadio había dictado otro procesamiento con prisión preventiva contra Cristina Kirchner, en este caso por la causa que investiga la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra ella y otros funcionarios por supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.

Ese pedido de desafuero quedó trabado en la Cámara de Senadores, que hasta el momento no lo trató: el Bloque Justicialista, que conduce Miguel Pichetto, mantiene "la posición institucional del Senado" en el sentido de que no procede el desafuero para permitir una eventual detención mientras no haya sentencia firme.

Pichetto ratificó este lunes que en este momento "es imposible producir el desafuero y la detención" de Cristina Kirchner, ya que "la prisión preventiva no tienen un contenido integral de sentencia condenatoria".

Además, el senador nacional evaluó que la causa de los cuadernos está en "la etapa de instrucción, una etapa preliminar donde hay elementos, pero que no configura la responsabilidad penal, entonces es imposible producir el desafuero y la detención de un senador, presidente, ministro".

En declaraciones a radio Cooperativa, resaltó que esa postura en la Cámara alta es "mayoritaria" y recordó el caso del ex presidente Carlos Menem, condenado en 2013 a siete años de prisión por contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

"La Corte estableció que el principio de inocencia se mantiene y eso le permitió a Menem ser candidato a senador", afirmó el rionegrino.

Para aprobar el desafuero de un senador se requieren los dos tercios de la Cámara, o sea, 48 votos en caso de estar presentes los 72 legisladores: en el escenario actual, donde Cambiemos tiene 25 y el PJ tiene 24, deberían ponerse de acuerdos ambos espacios para que avance una iniciativa de esas características.

