Cuál es el recuerdo que tiene Marian Farjat de Brian Lanzelotta, su ex

El que abrió la puerta fue el periodista Adrián Pallarés, que le consultó: “¿Te has cruzado de vuelta con Brian Lanzelotta, que ahora está trabajando en el programa de Tinelli?”.

Recordemos que Farjat y Lanzelotta fueron pareja en el 2015 cuando ambos participaron de Gran Hermano, aunque la relación entre la mediática y el cantante al parecer no terminó del todo bien.

“No, no. No hablamos más desde hace un tiempazo”, arrancó comentando la influencer, quien se mostró con un cambio rotundo de look, ya que modificó su color de pelo de castaño a un colorado bien llamativo.

Por otro lado, continuó de manera tajante, aunque con una sonrisa en la cara: “Por favor, que no me lo cruce. Es volver al pasado”. Brian actualmente es uno de los jurados en el programa de Marcelo Tinelli Canta Conmigo.

Para salir del paso, y correspondiente a su manera fresca de ser, arrojó otro comentario pidiendo por un participante: “Que lo metan a L-Gante. Es el cantante del momento. Es amigo”.

Tras el dicho, le preguntaron si tuvo un romance con el cantante de cumbia 420, o porque lo pedía, a lo que contó: “Igual ahora está con Wanda Nara. Me corro”.

Además, contó que un par de veces casi trabajan juntos: “Me llamó para hacer tres videos con él, pero como me llamó una hora antes le dije ‘gordo, yo me tengo que maquillar, peinar y todo. O sea, soy una estrella, amor. Me dijo ‘vas a ser la protagonista’ y yo le respondí ‘¡peor, me hubieras avisado hace una semana!”.